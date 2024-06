Απόπειρα πραξικοπήματος φαίνεται πως εξελίσσεται στην Βολιβία σύμφωνα και με τις αναφορές των ξένων ΜΜΕ.

Συγκεκριμένα στρατεύματα και άρματα είναι σταθμευμένα μπροστά από την έδρα της κυβέρνησης στην πρωτεύουσα Λα Πας όπως μεταδίδουν τo Γαλλικό Πρακτορείο και το Reuters.

Μάλιστα ο πρόεδρος της Βολιβίας Λουίς Άρσε κατήγγειλε σήμερα τις “ασυνήθιστες κινήσεις” του στρατού.

A coup attempt in Bolivia might be happening right now. Allegedly, the Armed Forces under the leadership of General Zúñiga are mobilizing to oust President Luis Arce. pic.twitter.com/eT8GNdPi96

“Καταγγέλλουμε την αυθαίρετη κινητοποίηση ορισμένων μονάδων του βολιβιανού στρατού. Πρέπει να υπάρχει σεβασμός στη δημοκρατία”, έγραψε ο πρόεδρος στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Σύμφωνα με ανάρτηση του πρώην προέδρου ‘Εβο Μοράλες (2006-2019) στο X, “ετοιμάζεται ένα πραξικόπημα”.

A Military Coup appears to be underway in the South American Country of Bolivia, as Elements of the Army have gathered in the Administrative Capital of La Paz; while Soldiers have now Broken-Through the Main Gate to the Home of President Luis Arce, and are Clashing inside with… pic.twitter.com/TKIf5OCF29