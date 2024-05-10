Απόπειρα πειρατείας σε πλοίο στον κόλπο του Άντεν -Αναχαιτίστηκε η επίθεση

Το Κέντρο Επιχειρήσεων Θαλάσσιου Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) αποκάλυψε την Παρασκευή ότι έλαβε πληροφορία για αποτυχημένη απόπειρα πειρατείας εναντίον πλοίου σε απόσταση 195 ναυτικών μιλίων από τον κόλπο του Άντεν.



Το πλοίο προσεγγίσθηκε από μικρό πλεούμενο που μετέφερε πέντε έως έξι ενόπλους με ανεμόσκαλες.

Υπενθυμίζεται πως στην ευρύτερη περιοχή οι δυνάμεις των Χούθι έχουν εξαπολύσει επιθέσεις με drones και πυραύλους κατά πλοίων σε ένδειξη υποστήριξης προς τους Παλαιστίνιους στον πόλεμο της Γάζας.



Ναυτιλιακές πηγές δήλωσαν ότι είναι πιθανόν οι πειρατές να έχουν ενθαρρυνθεί από την χαλάρωση των μέτρων ασφαλείας ή να εκμεταλλεύονται το χάος που έχουν προκαλέσει οι επιθέσεις των Χούθι κατά της ναυσιπλοΐας.



Αφού πυροβόλησαν εναντίον του πλοίου, οι πειρατές υποχρεώθηκαν να σταματήσουν την προσέγγιση όταν η ομάδα ασφαλείας του πλοίου ανταπέδωσε τα πυρά, σύμφωνα με το UKMTO. Το πλοίο και το πλήρωμα είναι ασφαλή και κατευθύνονται προς το επόμενο λιμάνι.

