Ανταλλαγή πυρών ανάμεσα στον στρατό του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ – Καλεί τους κατοίκους στα σύνορα με Λίβανο να αναζητήσουν καταφύγιο

Ανταλλαγή πυρών φαίνεται να υπάρχουν ανάμεσα στον στρατό του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ στα σύνορα με Λίβανο κλιμακώνοντας την ένταση ανάμεσα στις δυο πλευρές.

Συγκεκριμένα αντιαρματικοί κατευθυνόμενοι πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο κατά των ισραηλινών στρατευμάτων που επιχειρούν στις περιοχές Netu’a και Biranit στα βόρεια σύνορα, σύμφωνα με τις ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις, με την Χεζμπολάχ να κρύβεται πίσω από αυτά τα χτυπήματα, ενώ υπήρχαν και εισερχόμενα πυρά κατά θέσεων του ισραηλινού στρατού.

BREAKING: Heavy exchange of fire between the IDF and Hezbollah— The Spectator Index (@spectatorindex) October 20, 2023

Το IDF από την πλευρά του αναφέρει ότι απαντά με βομβαρδισμό πυροβολικού στις πηγές της πυρκαγιάς. Ο στρατός δεν δίνει αμέσως πληροφορίες για πιθανά θύματα.

BREAKING: The 🇮🇱 IDF calls on residents in the upper Galilee region near the border with 🇱🇧 Lebanon to seek shelter October 20, 2023

Παράλληλα σύμφωνα με δημοσιεύματα ο στρατός του Ισραήλ φαίνεται να έχει ζητήσει από τους κατοίκους στην Άνω Γαλιλαία να βρουν καταφύγιο.

