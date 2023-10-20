Πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει ο εκλογικός νόμος; Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Ανταλλαγή πυρών ανάμεσα στον στρατό του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ – Καλεί τους κατοίκους στα σύνορα με Λίβανο να αναζητήσουν καταφύγιο

Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα

Ανταλλαγή πυρών ανάμεσα στον στρατό του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ – Καλεί τους κατοίκους στα σύνορα με Λίβανο να αναζητήσουν καταφύγιο
DEBATER NEWSROOM

Ανταλλαγή πυρών φαίνεται να υπάρχουν ανάμεσα στον στρατό του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ στα σύνορα με Λίβανο κλιμακώνοντας την ένταση ανάμεσα στις δυο πλευρές.

Συγκεκριμένα αντιαρματικοί κατευθυνόμενοι πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο κατά των ισραηλινών στρατευμάτων που επιχειρούν στις περιοχές Netu’a και Biranit στα βόρεια σύνορα, σύμφωνα με τις ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις, με την Χεζμπολάχ να κρύβεται πίσω από αυτά τα χτυπήματα, ενώ υπήρχαν και εισερχόμενα πυρά κατά θέσεων του ισραηλινού στρατού.

Το IDF από την πλευρά του αναφέρει ότι απαντά με βομβαρδισμό πυροβολικού στις πηγές της πυρκαγιάς. Ο στρατός δεν δίνει αμέσως πληροφορίες για πιθανά θύματα.

Παράλληλα σύμφωνα με δημοσιεύματα ο στρατός του Ισραήλ φαίνεται να έχει ζητήσει από τους κατοίκους στην Άνω Γαλιλαία να βρουν καταφύγιο.

