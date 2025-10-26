Αμερικανός Υπουργός Εσωτερικών: «Η Ελλάδα είναι ένα εξαιρετικός εταίρος των ΗΠΑ» – Τι ανέφερε για τον Κ. Μητσοτάκη

«Eξαιρετικό εταίρο» των ΗΠΑ χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εσωτερικών, Νταγκ Μπέργκαμ.

Με αφορμή εκδήλωση του Foundation for Defense of Democracies (FDD) με θέμα «Powering U.S. Energy Dominance», ο Αμερικανός Υπουργός Εσωτερικών και επικεφαλής του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, κ. Νταγκ Μπέργκαμ, εξήρε τον ρόλο της Ελλάδας στον νέο διεθνή ενεργειακό χάρτη, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική σημασία των συμμαχιών της χώρας.

Ο κ. Μπέργκαμ αναφέρθηκε εκτενώς στην Ελλάδα, τονίζοντας ότι η χώρα μας αποτελεί σήμερα κομβικό κρίκο για τη μεταφορά αμερικανικού LNG προς την Ανατολική Ευρώπη.

«Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας κατανοεί πλήρως το ζήτημα της ενεργειακής ανεξαρτησίας και είναι απόλυτα υποστηρικτικός. Η Ελλάδα αποτελεί έναν εξαιρετικό εταίρο των Ηνωμένων Πολιτειών», σημείωσε χαρακτηριστικά, επαινώντας την κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Αναφερόμενος στην πρόσφατη επίσκεψή του στη χώρα μας, ο Αμερικανός αξιωματούχος στάθηκε ιδιαίτερα στη Ρεβυθούσα, όπου, όπως είπε, «είχαν εκφορτωθεί 31 πλοία LNG από τις Ηνωμένες Πολιτείες». Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η εγκατάσταση «αυξάνει τη δυναμικότητά της και διοχετεύει ποσότητες όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για τα υπόλοιπα Βαλκάνια».

Η τοποθέτησή του ήρθε σε συνέχεια της κοινής επίσκεψης που πραγματοποίησε μαζί με τον Έλληνα Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, στις εγκαταστάσεις της Ρεβυθούσας, όπου αναδείχθηκε ο καθοριστικός ρόλος των ελληνικών ενεργειακών υποδομών στον ασφαλή εφοδιασμό της Ευρώπης και στη διασύνδεση με τις αγορές των Βαλκανίων και της Κεντρικής Ευρώπης. Όπως τόνισε ο κ. Παπασταύρου, «η ενεργειακή ανεξαρτησία πρέπει να συνδέεται με χαμηλές τιμές για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε η αναφορά του κ. Μπέργκαμ στην ιδέα του άξονα Βορρά–Νότου, ο οποίος, όπως είπε, «ξεκινά από την Ελλάδα» και, σε συνδυασμό με τη συμμετοχή της χώρας στο σχήμα “3+1”, δημιουργεί «τεράστιες ευκαιρίες για να σπάσει η ενεργειακή εξάρτηση της Ανατολικής Ευρώπης από τη Ρωσία».

Ο Αμερικανός υπουργός πρόσθεσε ότι «αυτό, ακόμη περισσότερο κι από το ΝΑΤΟ, μπορεί να σταματήσει την απειλή συγκρούσεων στα σύνορα που δοκιμάζονται εδώ και πάνω από έναν αιώνα».

Η αναβάθμιση του ρόλου της Ελλάδας αποτυπώνεται και στην επικείμενη συνεδρίαση της Σύμπραξης για τη Διατλαντική Συνεργασία στην Ενέργεια (P-TECC), η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 6 και 7 Νοεμβρίου στην Αθήνα. Στο σημαντικό αυτό φόρουμ θα συμμετάσχουν, πέρα από τον Έλληνα Υπουργό Ενέργειας, ο Υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, καθώς και 24 ακόμη Υπουργοί Ενέργειας από ευρωπαϊκές χώρες, επιβεβαιώνοντας τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και ενεργειακής ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή.