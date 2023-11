Τρόμος επικράτησε στη Λιόν της Γαλλίας όταν ένας άγνωστος μαχαίρωσε μια γυναίκα στο σπίτι της και σχημάτισε στη συνέχεια τη σβάστικα στην πόρτα.

Συγκεκριμένα η γυναίκα βρέθηκε με τραύματα από μαχαίρι στο σπίτι της στη Λιόν, σύμφωνα με δημοσιεύματα γαλλικών ΜΜΕ.

Οι αναφορές λένε ότι ο δράστης, ο οποίος τράπηκε σε φυγή από το σημείο, ζωγράφισε επίσης στην πόρτα του διαμερίσματος της γυναίκας μια σβάστικα.

Alert: Authorities in Lyon, France are looking for a suspect after a 30- year old Jewish woman was stabbed in her home. The perpetrator left this Swastika on the door.https://t.co/VgiCXIMbpb pic.twitter.com/nbuwEjKFeQ