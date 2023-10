Τους 2.053 έφθασε ο αριθμός των νεκρών από τον χθεσινό σεισμό στο δυτικό Αφγανιστάν, όπως ανακοίνωσε το αρμόδιο υπουργείο διαχείρισης καταστροφών.

Οι τραυματίες ανέρχονται σε 9.240, ενώ 1.328 σπίτια έχουν καταστραφεί, σύμφωνα με την ίδια πηγή, που επικαλείται το πρακτορείο Reuters.

