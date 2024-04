Απίστευτο κι όμως αληθινό αυτό που συνέβη στη Βραζιλία, καθώς μια γυναίκα μετέφερε τον… νεκρό 68χρονο θείο της σε αναπηρικό αμαξίδιο στην τράπεζα για να υπογράψει ως πληρεξούσιος δάνειο αξίας 3.000 ευρώ!

Οι υπάλληλοι της βραζιλιάνικης τράπεζας έμειναν εμβρόντητοι εχθές Τρίτη 16/4, όταν είδαν τη γυναίκα να πλησιάζει το γκισέ με έναν εμφανώς χλωμό και ακούνητο άνδρα σε αναπηρικό αμαξίδιο. Η γυναίκα μάλιστα ακούστηκε να λέει: “Θείε με ακούς; Πρέπει να υπογράψεις. Δεν μπορώ να υπογράψω για σένα”, με τον θείο της προφανώς να μην ανταποκρίνεται και με υπάλληλο της τράπεζας να απαντά: “Δεν πιστεύω ότι αυτό που κάνετε είναι νόμιμο. Δεν φαίνεται πολύ καλά ο κύριος. Είναι πολύ χλωμός”.

Η γυναίκα απάντησε μάλιστα πως “πάντα έτσι είναι”, μιλώντας στη σορό του άνδρα και λέγοντας: “αν δεν αισθάνεσαι καλά μπορώ να σε πάω στο νοσοκομείο. Θέλεις να πάμε πάλι στο ξενοδοχείο;”

