Η Ιμάν Αλ Μάσρι γέννησε τα τετράδυμά της στη Λωρίδα της Γάζας. Τα μωρά κοιμούνται σε ένα χρησιμοποιημένο στρώμα. Η 29χρονη γυναίκα έφερε στον κόσμο, με καισαρική, εν μέσω πολέμου τα παιδιά της.

Η μητέρα και τα νεογέννητα, ο Γιάσερ, η Τία και η Λιν, ζουν στην τάξη ενός σχολείου στο Ντέιρ ελ Μπάλαχ, στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας, περιστοιχισμένοι από 50 μέλη της διευρυμένης οικογένειάς τους. Το τέταρτο μωρό, ο Μοχάμαντ, είναι υπό ιατρική παρακολούθηση σε ένα νοσοκομείο του καταυλισμού Νουσεϊράτ, επτά χιλιόμετρα βορειότερα.

Iman Al Masri, a Palestinian woman who fled the bombing of Beit Hanoun, gave birth to quadruplets after taking refuge in a school in Deir el Balah, a neighbourhood also under Israeli bombardment. The fourth baby is still in hospital. #Gaza pic.twitter.com/2b63QN04Ho