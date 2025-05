Ένα ερώτημα που έχει πέσει στο τραπέζι των ανθρώπων της Euroleague είναι η κατάργηση του μικρού τελικού του Final 4.

Λίγες ώρες πριν τον μικρό τελικό στην Etihad Arena του Άμπου Ντάμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό AKTOR και τον Ολυμπιακό τόσο ο πρόεδρος της EuroLeague, Ντέγιαν Μποντιρόγκα και ο CEO της EuroLeague Basketball, Παούλιους Μοτιεγιούνας σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν αναφέρθηκαν στις σκέψεις για να καταργηθεί ο συγκεκριμένος αγώνας που όπως σχεδόν λένε όλοι είναι «αδιάφορος».

Συγκεκριμένα, ο CEO της EuroLeague Παούλιους Μοτιεγιούνας ανέφερε πως «είχαμε μια συζήτηση για το παιχνίδι της τρίτης θέσης. Αύριο θα έχει ενδιαφέρον γιατί θα δούμε ένα ελληνικό ντέρμπι. Προσπαθούμε να αναλύσουμε την κατάσταση και να δώσουμε τη δυνατότητα στις ομάδες να ακυρώσουν την διεξαγωγή του μικρού τελικού. Εξετάζουμε το ενδεχόμενο να βάλουμε στη θέση του έναν άλλο αγώνα, ίσως τον τελικό του Eurocup. Θα το δούμε».

EuroLeague, Μποντιρόγκα: «Κάποιοι προτιμούν τις σειρές playoffs»

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Euroleague Ντέγιαν Μποντιρόγκα μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου στο Άμπου Ντάμπι ανέφερε πως υπάρχουν σκέψεις για την κατάργηση του μικρού τελικού.

«Θα ήθελα να συγχαρώ τη Φενέρ και τη Μονακό, που έφτασαν στον τελικό. Είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε ακόμη έναν αξέχαστο τελικό, που θα είναι ο ιδανικός τρόπος να γιορτάσουμε μια από τις καλύτερες σεζόν της διοργάνωσης. Το φετινό Final Four αποδεικνύει ότι η EuroLeague είναι ένα παγκόσμιο προϊόν. Ανοίγουμε νέες αγορές, χωρίς να χάνουμε την ταυτότητά μας» ανέφερε ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα για να προσθέσει:

«Οι οπαδοί μας είναι οι καλύτεροι στον κόσμο, ταξιδεύουν παντού. Είναι ένα ιστορικό γεγονός για πολλούς λόγους. Γιορτάζουμε 25 χρόνια. Θέλω να συγχαρώ τους πάντες, τους παίκτες, τους προπονητές, τους ιδιοκτήτες, τους οπαδούς κι εσάς τα ΜΜΕ. Φαίνεται ότι έχουμε πολλές προοπτικές για το μέλλον εδώ στο Άμπου Ντάμπι. Είχαμε μια απίστευτη σεζόν σε νούμερα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και περήφανοι για όσα πετύχαμε φέτος.

Προτιμώ το Final Four. Ίσως αυτή να είναι η άποψη των παικτών που έχουν χάσει πολλά Final Four και προτιμούν τις σειρές των playoffs. Εμείς και οι οπαδοί προτιμούμε τα Final Four και τον τρόπο που καθορίζεται η νίκη.

Πιστεύω ότι ο Ντάνι Ιερεθουέλο και η ομάδα του μπορεί να απαντήσει καλύτερα σε αυτό το ερώτημα. Αν έχετε δει άλλες διοργανώσεις, ακόμα και τους Ολυμπιακούς Αγώνες, θα έλεγα ότι εμείς έχουμε τους καλύτερους διαιτητές. Οι διαιτητές είναι μέρος του συνολικού προϊόντος. Οι διαιτητές έχουν την στήριξή μας, νομίζω ότι είχαν καλή απόδοση όλη τη σεζόν και στα playoffs και στο Final Four. Όσον αφορά τις τεχνικές λεπτομέρειες, πρέπει να ρωτήσετε τους υπεύθυνους διαιτησίας. Ωστόσο, από την επόμενη σεζόν τα instant replays θα έχουν μικρότερη διάρκεια.

Πρέπει να προστατεύουμε τους παίκτες, όμως δεν είναι μόνο θέμα της EuroLeague η ξεκούραση των παικτών, υπάρχει ένα συνολικό καλεντάρι, που περιλαμβάνει τα εθνικά πρωταθλήματα και τους αγώνες των εθνικών ομάδων».

Για ακόμα μια φορά το DEBATER ζητά τη γνώμη σας: Εσείς είστε υπέρ ή κατά της κατάργησης του μικρού τελικού στο Final Four της Euroleague;

