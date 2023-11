Πραγματοποιώντας άλλη μία μεστή εμφάνιση, ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε με 2-0 τον Κάρεν Χατσάνοφ και προκρίθηκε πανηγυρικά στους ημιτελικούς του Paris Masters, όπου θ΄ αντιμετωπίσει τον πολύ φορμαρισμένο Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ.

Ένα μπρέικ στο πρώτο σετ και δύο στο δεύτερο ήταν αρκετά για τον Έλληνα πρωταθλητή να επικρατήσει του Ρώσου με 6-3, 6-4 και να πάρει το “εισιτήριο” σε τετράδα για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα, μετά τα τουρνουά σε Αμβέρσα και Βιέννη.

