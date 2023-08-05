Τραγωδία στην Πολωνία – Ένας νεκρός και ένας σοβαρά τραυματίας σε επεισόδια (vid)

Ενας νεκρός κι ένας σοβαρά τραυματίας είναι ο τραγικός απολογισμός των επεισοδίων που διαδραματίστηκαν σε τουρνουά ποδοσφαίρου στην Πολωνία.

Όπως αναφέρουν οι αστυνομικές πηγές ένας 40χρονος έχασε τη ζωή του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο άτυχος άνδρας δέχθηκε μία φωτοβολίδα και παρά τις προσπάθειες των γιατρών και των αστυνομικών δεν μπόρεσαν να τον κρατήσουν στην ζωή.

Από τις αιματηρές συμπλοκές τραυματίστηκε σοβαρά ακόμα ένας άνδρας, ο οποίος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Σύμφωνα με τα πολωνικά σάιτ έχει ακρωτηριαστεί, αλλά αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα. Οπως αναφέρει η ιστοσελίδα sport.pl, ο άτυχος άντρας έχασε το ένα του πόδι.

Στις συμπλοκές συμμετείχαν 100 άτομα και εκτός από φωτοβολίδες χρησιμοποιούσαν μπαστούνια του μπέιζμπολ και αιχμηρά αντικείμενα.

Ειδήσεις σήμερα:

Πυροβόλησαν οδηγό ταξί στη Λεωφόρο Συγγρού – Τραυματίστηκε στο πόδι

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνελήφθη στην Κέρκυρα Ιταλός μαφιόζος της Καμόρα – Μεγάλη επιτυχία της ΕΛΑΣ