Τραγωδία στην Πολωνία – Ένας νεκρός και ένας σοβαρά τραυματίας σε επεισόδια (vid)
Στις συμπλοκές συμμετείχαν 100 άτομα
Ενας νεκρός κι ένας σοβαρά τραυματίας είναι ο τραγικός απολογισμός των επεισοδίων που διαδραματίστηκαν σε τουρνουά ποδοσφαίρου στην Πολωνία.
Όπως αναφέρουν οι αστυνομικές πηγές ένας 40χρονος έχασε τη ζωή του.
Ο άτυχος άνδρας δέχθηκε μία φωτοβολίδα και παρά τις προσπάθειες των γιατρών και των αστυνομικών δεν μπόρεσαν να τον κρατήσουν στην ζωή.
Από τις αιματηρές συμπλοκές τραυματίστηκε σοβαρά ακόμα ένας άνδρας, ο οποίος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.
Σύμφωνα με τα πολωνικά σάιτ έχει ακρωτηριαστεί, αλλά αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα. Οπως αναφέρει η ιστοσελίδα sport.pl, ο άτυχος άντρας έχασε το ένα του πόδι.
Στις συμπλοκές συμμετείχαν 100 άτομα και εκτός από φωτοβολίδες χρησιμοποιούσαν μπαστούνια του μπέιζμπολ και αιχμηρά αντικείμενα.
