Το Σαντιάγο Μπερναμπέου, το θρυλικό γήπεδο της Ρεάλ Μαδρίτης, φημίζεται όχι μόνο για την πλούσια ιστορία και την ατμόσφαιρα του, αλλά και για το άψογο χλοοτάπητα – γρασίδι του.

Πίσω από το ομοιόμορφο πράσινο και την ανθεκτικότητα του αγωνιστικού χώρου κρύβεται ένας υπερσύγχρονος μηχανισμός, μοναδικός στο είδος του.

Κάτω από το γήπεδο υπάρχει ένας υπόγειος χώρος 3.000 τ.μ., ο οποίος φιλοξενεί τον μηχανισμό.

Εκεί, το χλοοτάπητα εκτίθεται σε ιδανικές συνθήκες φωτισμού, θερμοκρασίας και υγρασίας, 365 ημέρες τον χρόνο.

Φωτισμός LED προσομοιώνει το φυσικό ηλιακό φως, ενώ εξελιγμένα συστήματα ελέγχου διατηρούν σταθερά τα επίπεδα θερμοκρασίας και υγρασίας.

