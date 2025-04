Απίστευτο και όμως αληθινό αυτό που συνέβη σε αγώνα της Serie A την Παρασκευή 4 Απριλίου, με «δράστη» το VAR.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Ουντινέζε με την Τζένοα, ένα γκολ των πρώτων στις καθυστερήσεις του αγώνα ακυρώθηκε ως οφσάιντ.

Και αυτό γιατί το VAR έκρινε πως το αυτί του παίκτη της Ουντινέζε ήταν εκτεθειμένο και δεν έπρεπε να μετρήσει το γκολ.

Να τονίσουμε, ότι το σκορ ήταν στο 1-0 υπέρ της Τζένοα, η οποία γλύτωσε την ισοφάριση.

This is something I had never seen before so far.



Udinese goal called OFFSIDE BY EAR for Var.



And it was the levelling goal at 94’!



Check in second pic the offside moment in real life… pic.twitter.com/lUvUNPdj1o