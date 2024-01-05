Super League: Νέος πρόεδρος ο Λυσάνδρου

Ο Μηνάς Λυσάνδρου επανέρχεται στην ηγεσία της Super League, καθώς στις σημερινές αρχαιρεσίες εξελέγη κατά πλειοψηφία νέος πρόεδρος του συνεταιρισμού, στη θέση του παραιτηθέντα Βαγγέλη Μαρινάκη.

Ο νυν αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΠΑΕ ΟΦΗ είχε διατελέσει και στο παρελθόν επικεφαλής της διοργανώτριας αρχής, από το 2019 ως το 2020, εκπροσωπώντας τότε την ΠΑΕ ΑΕΚ.

Κατά τις σημερινές αρχαιρεσίες, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League εξελέγη κατά πλειοψηφία ο κ. Μηνάς Λυσάνδρου, Α’ Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της ΠΑΕ ΟΦΗ.

Ορίστηκαν ομόφωνα οι αγώνες 19ης έως και 21ης αγωνιστικής κανονικής περιόδου Πρωταθλήματος Stoiximan Super League 1 (ανδρών) και θα αναρτηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα της Super League.

