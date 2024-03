Ο Μίλτος Τεντόγλου μετά τον θρίαμβο του στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου στη Γλασκώβη και την back-to-back κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου, ξέσπασε κατά της παγκόσμιας ομοσπονδίας για τα σχέδια της να καταργήσει δοκιμαστικά την βαλδίβα.

Πρόκειται για ένα σενάριο που εξετάζεται εδώ και αρκετά χρόνια και στην ουσία αφορά την κατάργηση των άκυρων αλμάτων, μέσω της αφαίρεσης της ταινίας που πατούν οι αθλητές πριν κάνουν το άλμα και την αντικατάσταση της με μια “ζώνη” απογείωσης.

Ο Μίλτος Τεντόγλου είπε χαρακτηριστικά με δυσαρέσκεια: “Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί θέλουν να μετρούν τα άλματα από το σημείο που πηδάμε. Έτσι το αγώνισμα χάνει τη δυσκολία του. Όλοι μπορούν να πηδήξουν απλά μήκος, αλλά η προσέγγιση και το πάτημα είναι το δύσκολο κομμάτι και αυτό θέλουν να τον αφαιρέσουν. Αν περάσει αυτή η αλλαγή, θα σταματήσω το μήκος και θα κάνω τριπλούν“, δήλωσε ο 26χρονος παγκόσμιος πρωταθλητής.

Ο Αμερικανός θρύλος του άλματος, Καρλ Λιούις, πήρε θέση στο X και εξέφρασε τη συμπαράσταση του προς τον Μίλτο Τεντόγλου, γράφοντας: “Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να συμβουλευόμαστε τους αθλητές. Δεν θα συμφωνούσαν ποτέ με αυτήν την αλλαγή μορφής. Έχω ακούσει τόσες απόψεις αλλά όχι από τους άλτες. Τώρα, κάθε άλτης πρέπει να μιλήσει και να τους κάνει να καταλάβουν ότι δεν θα δεχτούν αυτές τις αλλαγές”.

This is exactly why the athletes need to be consulted. They would never agree with this format change. I've heard so many opinions but not from the jumpers. Now, every jumper needs to speak up and make them understand that they will not accept these changes. https://t.co/YYRmYtOAer