Δυνατούς αντιπάλους θα κληθεί να αντιμετωπίσει ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο Masters του Μόντε Κάρλο όντας το πρώτο τουρνουά σε χώμα.

Συγκεκριμένα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς κληρώθηκε στον πρώτο γύρο κόντρα στον Λάσλο Τζέρε ενώ εφόσον περάσει θα αντιμετωπίσει τον νικητή από την αναμέτρηση του Νικολάς Τζάρι με τον Τομάς Εστεβέρι, ενώ αν βρεθεί στον τρίτο γύρο, τότε, κατά πάσα πιθανότητα θα παίξει κόντρα τον Σάσα Ζβέρεφ.

So many great match-ups 🤩



Presenting our 2024 #RolexMonteCarloMasters singles draw in full! pic.twitter.com/rVtzEr3BXv