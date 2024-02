Σοκάριστικές στιγμές σημειώθηκαν στην Ινδονησία καθώς ένας ποδοσφαιριστής έχασε την ζωή του μετά από χτύπημα κεραυνού.

Συγκεκριμένα όλα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης ανάμεσα στην Μπαντούνγκ FC και την Πέρσικα Σουμπάνγκ για την τρίτη κατηγορία, όταν ένας 34χρονος ποδοσφαιριστής των φιλοξενούμενων άφησε την τελευταία του πνοή, καθώς έπεσε θύμα ενός κεραυνού.

Lightning kills footballer in Indonesia on field during game



