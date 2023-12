Σοκ στην Εθνική Ελλάδας και στη Λίβερπουλ προκαλεί ο τραυματισμός του Κώστα Τσιμίκα, με τον Έλληνα μπακ να έχει υποστεί κάταγμα κλείδας, όπως δημοσιεύει το Sky Sports.

Όπως μετέδωσε το SkySports ο Έλληνας διεθνής αριστερός φουλ μπακ της Λίβερπουλ φέρεται να υπέστη κάταγμα κλείδας, κάτι που σημαίνει πως θα μείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα μακριά από τα γήπεδα και δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα προλάβει τα μπαράζ της Εθνικής για την πρόκριση στην τελική φάση του EURO 2024.

