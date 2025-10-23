Σκάνδαλο μεγατόνων στη EuroLeague: Συνελήφθη o διαιτητής Ούρος Νίκολιτς με 250.000 ευρώ στο σπίτι του

Ανησυχία έχει προκαλέσει η αποκάλυψη ότι συνελήφθη διαιτητής της EuroLeague στου οποίου το σπίτι βρέθηκαν 250.000 ευρώ.

Ο Ούρος Νίκολιτς αναμένεται να ανακριθεί σήμερα από την Εισαγγελία για το Οργανωμένο Έγκλημα. Σημειώνεται ότι ο συγκεκριμένος είχε τιμωρηθεί μετά περσινό ντέρμπι ΠΑΟ – Ολυμπιακός.

Σύμφωνα με το RTS, η αστυνομία βρήκε 250.000 ευρώ στο διαμέρισμα του Νίκολιτς. Ο 40χρονος συνελήφθη σε διεθνή αστυνομική επιχείρηση στην οποία συνελήφθησαν συνολικά 10 άτομα.

Η Blic προσθέτει ότι ο Νίκολιτς είναι ύποπτος για διασυνδέσεις με την οργανωμένη εγκληματική ομάδα γνωστή ως Vračarci.

Σύμφωνα με την έκθεση, επτά μέλη της ομάδας Vračarci συνελήφθησαν ως ύποπτοι για τη διάπραξη δύο δολοφονιών και τριών απόπειρων δολοφονίας τα τελευταία χρόνια στη Σερβία. Ο Νίκολιτς ήταν μέλος της ομάδας διαιτητών που είχε οριστεί για το Final Four της EuroLeague του 2021 στην Κολωνία και το Final Four της EuroLeague του 2024 στο Βερολίνο.

Πρόσφατα διεύθυνε μεταξύ άλλων, τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού με την Μπάγερν στο ΟΑΚΑ για την πρεμιέρα της εφετινής κανονικής περιόδου, αλλά και αυτό του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ στη Μαδρίτη.