Συνεχάρη Χρήστου και Μακρυγιάννη ο Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη με ανάρτηση του τους αθλητές Απόστολο Χρήστου και Βαγγέλη Μακρυγιάννη για τις επιδόσεις τους στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα της Ντόχα.

Συγκεκριμένα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτακης έγραψε στην ανάρτηση του στο Χ (πρώην twitter): «Θερμά συγχαρητήρια στον Απόστολο Χρήστου για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στα 100μ. ύπτιο, αλλά και στον Βαγγέλη Μακρυγιάννη που τερμάτισε στην 4η θέση στον ίδιο τελικό. Οι αθλητές μας συνεχίζουν να μας κάνουν υπερήφανους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Ντόχα!».

