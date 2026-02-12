Σφιόντεκ – Σάκκαρη 1-2: «Λύγισε» την αντίπαλό της με επική ανατροπή και πέρασε στα ημιτελικά της Ντόχα

Η Μαρία Σάκκαρη υπέγραψε μία από τις σημαντικότερες νίκες της καριέρας της στη Ντόχα, αφήνοντας εκτός συνέχειας το Νο1 του ταμπλό και Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης, Ίγκα Σφιόντεκ.

Με εμφάνιση υψηλού επιπέδου και αξιοσημείωτη ψυχραιμία στα κρίσιμα σημεία, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ανέτρεψε τα δεδομένα και επικράτησε με 2-1 σετ (2-6, 6-4, 7-5), εξασφαλίζοντας την πρόκριση στα ημιτελικά του WTA 1000 τουρνουά στο Κατάρ.

Παρά το γεγονός ότι βρέθηκε πίσω στο σκορ, η Σάκκαρη αντέδρασε δυναμικά, ανέβασε την απόδοσή της και κατάφερε να λυγίσει το μεγάλο φαβορί της διοργάνωσης, δείχνοντας πως βρίσκεται ξανά σε αγωνιστική άνοδο.

Στην επόμενη φάση, η Ελληνίδα τενίστρια θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια της αναμέτρησης ανάμεσα στη Μούχοβα και την Καλίνσκαγια, με στόχο την πρόκριση στον τελικό.

Περισσότερα σε λίγο…