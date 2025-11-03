Παρέμβαση του αθλητικού εισαγγελέα μετά τις «βόμβες» Σούντγκρεν για στημένα παιχνίδια στη Super League

Την παρέμβαση του αθλητικού εισαγγελέα προκάλεσαν οι δηλώσεις του Ντάνιελ Σούντγκρεν για την ύπαρξη στημένων αγώνων στη Super League.

Συγκεκριμένα, όπως τονίζει σε ανακοίνωση της η Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας (ΕΠΑΘΛΑ) «έλαβε γνώση των δημοσιευμάτων που αναφέρονται σε καταγγελίες του ποδοσφαιριστή Ντάνιελ Σούντγκρεν και αφορούν σε αγώνες της περασμένης σεζόν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ΕΠΑΘΛΑ λαμβάνει υπόψιν της τις εν λόγω καταγγελίες και τις συνδυάζει με αναφορές για τους συγκεκριμένους αγώνες, τις οποίες έχει ήδη στην κατοχή της και τις διερευνά για ύποπτο στοιχηματισμό με βάση τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Τα σχετικά πορίσματα θα αποσταλούν αρμοδίως για ποινική και πειθαρχική διερεύνηση. Ο Αθλητικός Εισαγγελέας έχει ήδη ενημερωθεί».