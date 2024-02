Ο Ραχμάν Μπάμπα, του ΠΑΟΚ συγκρούστηκε με τον Γιώργο Βαγιαννίδη, έπεσε στο έδαφος κι αποχώρησε με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο της λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Ο αμυντικός του ΠΑΟΚ στο πρώτο του μήνυμα μέσω social media ευχαρίστησε τον παίκτη του Παναθηναϊκού, που τον επισκέφτηκε στο νοσοκομείο, τονίζοντας πως ήταν μία “δύσκολη νύχτα”.

“Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους πάντες για το ενδιαφέρον τους και τις ευχές του τις τελευταίες 12 ώρες. Αναρρώνω καλά και οι εξετάσεις δεν έδειξαν σοβαρή ζημιά. Θέλω επίσης να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Γιώργο Βαγιαννίδη που ήρθε προσωπικά να με δει στο νοσοκομείο. Ήταν μια δύσκολη νύχτα, αλλά σύντομα θα επιστρέψω στη δράση”, έγραψε.

Hello, just wanted to thank everyone for their concern and well wishes in the last 12 or so hours. Thankfully I’m recovering well and scans have shown no major damage.



I’d like to also say a big thank you to Georgios Vagiannidis for personally checking in on me at the… pic.twitter.com/rrHLVqESNM