Η σειρά των τελικών της Basket League αρχίζει σήμερα Τετάρτη (21:15), από το ΟΑΚΑ, με τους δύο «αιώνιους» να κοντράρονται για 21η φορά για τον τίτλο του Πρωταθλητή Ελλάδας.

Το ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ μπορεί να καυχιέται φέτος πως οι δύο φιναλίστ, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, που θα διεκδικήσουν τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας είναι και δύο από τις τρεις κορυφαίες ομάδες της σεζόν σε όλη την Ευρώπη.

Δέκα ημέρες πριν το εναρκτήριο τζάμπολ των τελικών της Basket League και συγκεκριμένα στις 26 Μαΐου, στην Uber Arena, του Βερολίνου, ο Παναθηναϊκός στέφθηκε Πρωταθλητής Ευρώπης για 7η φορά στην Ιστορία του και 13 χρόνια μετά τον τελευταίο τίτλο του (2011) παίρνοντας το στέμμα, στον τελικό, από τη «βασίλισσα» και πολυνίκη της Euroleague, με 11 τίτλους, Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Ολυμπιακός των τριών τίτλων Euroleague και των τριών διαδοχικών φάιναλ φορ Euroleague κατέλαβε την 3η θέση στο φάιναλ φορ του Βερολίνου. Οι Έλληνες φίλαθλοι… θα παρακολουθήσουν «μάχες» του υψηλότατου επιπέδου σε επίπεδο Ευρώπης, λοιπόν και όχι μόνο Ελλάδας, σε ΟΑΚΑ και ΣΕΦ.

Οι διαιτητές του πρώτου τελικού

Οι Παπαπέτρου, Καρπάνος και Θεονάς θα διευθύνουν τον 1ο τελικό, ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, Τετάρτη (5/6, 21:15), στο ΟΑΚΑ. Ο δεύτερος τελικός διεξάγεται στο ΣΕΦ, την Παρασκευή (7/6, 21:3), ενώ ο 3ος θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα (10/6, 21:15) στο ΟΑΚΑ. Ο πρωταθλητής Ελλάδας 2024 να κρίνεται στις τρεις νίκες (best of five).

Η ιστορία

Ο Ολυμπιακός αναδείχτηκε πρωταθλητής Ελλάδας τις δύο τελευταίες σεζόν (2022 και 2023) και διεκδικεί ένα τρίτο διαδοχικό τίτλο και διεκδικεί τον 15ο στο σύνολο (1949, 1960, 1976, 1978, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 2012, 2015, 2016, 2022, 2023).

O Παναθηναϊκός μετρά 40 πρωταθλήματα Ελλάδας έχοντας αναδειχτεί Πρωταθλητής Ελλάδας τελευταία φορά το 2021. Τα 40 πρωταθλήματα του Παναθηναϊκού (1921, 1946, 1947, 1950, 1951, 1954, 1961, 1962, 1967, 1969, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1977, 1980, 1981, 1982, 1984, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021).

Την 3η θέση σε ένα παιχνίδι θα διεκδικήσουν Περιστέρι και Άρης, την Πέμπτη (6/6).

Η πορεία των «αιωνίων» στη φετινή Basket League

Οι «πράσινοι» τερμάτισαν στην πρώτη θέση στην κανονική περίοδο με 26 νίκες – 1 ήττα και εν συνεχεία απέκλεισαν με 2-0 νίκες τον ΠΑΟΚ στα προημιτελικά και με 2-0 τον Άρη στα ημιτελικά των πλέι οφ. Οι «πράσινοι» είναι για 28η φορά, σε 31 post seasons -δεν διεξήχθησαν τα πλέι οφ του 2020- παρόντες στους τελικούς. Στις 19 από τις 27 προηγούμενες παρουσίες τους, στέφθηκαν πρωταθλητές. Φέτος, θα διεκδικήσουν τον τίτλο έχοντας το πλεονέκτημα της έδρας κάτι που θα γίνει για 16η φορά στην ιστορία τους. Από τις προηγούμενες 15 μόνο σε μία δεν έφτασαν στον τίτλο, το 1993 όταν τον έχασαν από τον Ολυμπιακό με 1-3 νίκες.

Ο Ολυμπιακός τερμάτισε 2ος στην κανονική περίοδο με ρεκόρ 24 νίκες – 3 ήττες, ενώ απέκλεισε με 2-0 νίκες την ΑΕΚ στα προημιτελικά και το Περιστέρι στα ημιτελικά των πλέι οφ. Οι «ερυθρόλευκοι» θα αγωνιστούν για 24η φορά στη σειρά των τελικών της Basket League, έχοντας κερδίσει τις 10 από τις προηγούμενες 23. Θα αγωνιστούν με μειονέκτημα έδρας, κάτι που έγινε εννέα φορές στην ιστορία τους. Μόνο σε εκείνη του 1993 κατάφεραν να ξεπεράσουν αυτό το μειονέκτημα και να φτάσουν στον τίτλο.

Σημαντική απώλεια για τον Ολυμπιακό

Μία σημαντική απουσία μετρά ο Ολυμπιακός στα πλέι οφ, αυτή του Μουσταφά Φαλ. Ο Γάλλος διεθνής σέντερ υπέστη κάταγμα κόπωσης στο μετατάρσιο του αριστερού ποδιού μετά το φάιναλ φορ του Βερολίνου και χάνει όλους τους τελικούς. Ως εκ τούτου, η ομάδα του Πειραιά θα βασιστεί στο «5» στον Νίκολα Μιλουτίνοφ, αφού ο Μόουζες Ράιτ δεν είναι δηλωμένος στο ελληνικό πρωτάθλημα. Σημαντική κρίνεται η απουσία του Φαλ, απέναντι στον Γάλλο σέντερ του Παναθηναϊκού, Ματίας Λεσόρ, καθώς από πίσω ακολουθεί μόνο ο νεαρός σέντερ, Γιώργος Τανούλης, για την ομάδα του Πειραιά.

Στην ιστορική διαδρομή των τελικών της Basket League, σύμφωνα με στοιχεία του ΕΣΑΚΕ:

* Οι εκάστοτε γηπεδούχοι μετρούν 97 νίκες σε 126 παιχνίδια (76,98%).

* Οι ομάδες που είχαν το πλεονέκτημα της έδρας, κατέκτησαν τον τίτλο σε ποσοστό 80% (24/30).

* Επτά από τις 29 σειρές κρίθηκαν με «σκούπα», με τους πρωταθλητές να κάνουν δηλαδή το 3-0.

* 13 από τις 29 σειρές τελικών κρίθηκαν στον μέγιστο αριθμό αγώνων, στο Game 5 δηλαδή, με τις ομάδες που είχαν το πλεονέκτημα έδρας να νικούν στους 11 από αυτούς κατακτώντας τον τίτλο.

* 24 από τις 30 σειρές τελικών κρίθηκαν υπέρ των ομάδων που έκαναν το 1-0 (80%). Πολύ υψηλό είναι και το αντίστοιχο ποσοστό των σειρών τελικών μεταξύ του Παναθηναϊκού ΑΚΤΟR και του Ολυμπιακού αφού στις 15 από τις 20, η ομάδα που πήρε το Game 1, έφτασε και στον τίτλο.

Μεγάλη η λίστα αναμετρήσεων

Η σειρά των τελικών θα προσθέσει ένα ακόμη κεφάλαιο στο βιβλίο της ιστορίας των «αιώνιων» ντέρμπι αλλά και ειδικότερα στη μεγάλη λίστα των αναμετρήσεων τους για τον τίτλο της Basket League. Ο πρώτος αγώνας των δύο ομάδων θα είναι συνολικά ο 212ος από καταβολής Α’ Εθνικής (από το 1963-64) με τον Παναθηναϊκό AKTOR να έχει το προβάδισμα. Οι 155 από τους προηγούμενους 211 έγιναν στο πλαίσιο του επαγγελματικού Πρωταθλήματος (από το 1992-93), με τους «πράσινους» να έχουν και εδώ τον πρώτο λόγο.

Η ιστορία τους στα πλέι οφ: Στην πραγματικότητα πρόκειται για το καθιερωμένο ραντεβού των δύο ομάδων σε αυτό το κομμάτι της σεζόν. Οι δρόμοι του Παναθηναϊκού AKTOR και του Ολυμπιακού διασταυρώνονται σταθερά στα playoffs, αφού ελάχιστες ήταν οι σεζόν στις οποίες δεν συναντήθηκαν σε οποιαδήποτε φάση τους. Ήταν το 1994, το 1997, το 1998, το 2000, το 2003, το 2019 (κρίθηκαν υπέρ του Παναθηναϊκού στα χαρτιά) και στο διάστημα της απουσίας του Ολυμπιακού από την κατηγορία (2019-21), όμως στην πρώτη από εκείνες τις σεζόν δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω της πανδημίας.

Δεδομένου λοιπόν ότι οι δύο ομάδες «συγκρούστηκαν» στις 23 από τις 30 σεζόν στις οποίες έγιναν πλέι οφ, ο αριθμός των αγώνων τους σε αυτό το κομμάτι είναι μεγαλύτερος από την κανονική περίοδο αλλά και από τα χρόνια που προηγήθηκαν του επαγγελματικού Πρωταθλήματος. Ο 1ος τελικός των φετινών πλέι οφ θα είναι ο 95ος μεταξύ τους αγώνας για την post season στα χρόνια της Basket League.

Στις 23 φορές που οι δύο ομάδες τέθηκαν αντιμέτωπες στα playoffs -χωρίς να υπολογίζεται εκείνη του 2019 που κρίθηκε χωρίς αγώνες), ο Παναθηναϊκός AKTOR κέρδισε τις 14 (60,87%) και ο Ολυμπιακός τις εννιά (39,13%), ενώ οι 16 (69,56%) κρίθηκαν υπέρ της ομάδας που είχε το πλεονέκτημα της έδρας.

Ειδήσεις σήμερα:

Πανελλήνιες 2024 – ΕΠΑΛ: Στα μαθήματα ειδικότητας εξετάζονται σήμερα οι υποψήφιοι

Διπλή επιχείρηση της ΕΛΑΣ σε υπό κατάληψη κτίρια σε Κυψέλη και Εξάρχεια