Παναθηναϊκός: Ενα βήμα απ’ τη συμφωνία με τον Φράνκο Μπαλντίνι οι «πράσινοι»

Στην τελική ευθεία έχουν μπει πλέον οι συζητήσεις του Παναθηναϊκού με τον Φράνκο Μπαλντίνι, με τον Ιταλό άλλοτε αθλητικό διευθυντή και general manager της Ρόμα και της Τότεναμ να είναι μία… ανάσα απ’ τη συμφωνία με τους «πράσινους» για να αναλάβει (σε πρώτη φάση) έναν συμβουλευτικό ρόλο προς τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ και τη διοίκηση της ομάδας.

Ο 64χρονος Ιταλός συναντήθηκε με τον Γιάννη Αλαφούζο και οριοθέτησαν το ευρύτερο πλαίσιο της συνεργασίας τους, με τον ίδιο να έχει συμβουλευτική παρουσία επί του ποδοσφαιρικού και σημαίνοντα ρόλο στις επόμενες μεγάλες αποφάσεις που θα παρθούν, αφού δει και κρίνει κι ο ίδιος τη δομή και τον τροπο λειτουργείας της ΠΑΕ.

Από εκεί και πέρα σε πρώτο πλάνο βρίσκεται και η επιστροφή του Σοφοκλή Πιλάβιου στην ΠΑΕ, με την ανάληψη της νομικής εκπροσώπησης του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού σε όλα τα επίπεδα, ενώ θα υπάρξουν μέσα στις επόμενες εβδομάδες κι άλλες σημαντικές αλλαγές στο οργανόγραμμα του «τριφυλλιού».