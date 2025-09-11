Παλέρμο: Πέθανε ο πρώην πρόεδρος της ομάδας, Πολ Μπακαλίνι

Σε βαθιά θλίψη βυθίστηκε η ποδοσφαιρική ομάδα του Παλέρμο μετά την είδηση του θανάτου του πρώην προέδρου της, Πολ Μπακαλίνι.

Σύμφωνα με τα μέσα της Ιταλίας, η γυναίκα του βρήκε το άψυχο σώμα του, με τις αρχές να έχουν αποκλείσει μέχρις στιγμής την αυτοκτονία. Ο Μπακαλίνι διετέλεσε πρόεδρος της ομάδας τη σεζόν 2016/17.

Ο σύλλογος ενημέρωσε τον κόσμο για τη δυσάρεστη είδηση και έστειλε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του άτυχου άνδρα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ομάδας:

“Η Παλέρμο, μαζί με τον πρόεδρο Ντάριο Μίρι και ολόκληρη την οικογένεια του City Football Group, εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους για τον πρόωρο θάνατο του Πολ Μπακαλίνι, προέδρου της Παλέρμο κατά τους τελευταίους μήνες της σεζόν 2016-17”.