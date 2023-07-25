Ώρες αγωνίας για τον ΛεΜπρόν Τζέιμς – Ο 18χρονος γιος του υπέστη καρδιακή προσβολή κατά τη διάρκεια προπόνησης

Ο 18χρονος γιος του ΛεMπρόν Τζέιμς, Μπρόνι, υπέστη καρδιακή προσβολή κατά τη διάρκεια μιας προπόνησης μπάσκετ, προκαλώντας τεράστια αγωνία στην οικογένειά του.

Ένας εκπρόσωπος της οικογένειας ανέφερε στο TMZ Sports: «Χθες κατά τη διάρκεια της προπόνησης ο Μπρόνι Τζέιμς υπέστη καρδιακή προσβολή. Το ιατρικό προσωπικό κατάφερε να περιθάλψει τον Μπρόνι και να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο. Τώρα είναι σε σταθερή κατάσταση και δεν βρίσκεται πλέον στην εντατική. Ζητάμε σεβασμό και ιδιωτικότητα για την οικογένεια Τζέιμς και θα ενημερώσουμε τα μέσα ενημέρωσης όταν υπάρξουν περισσότερες πληροφορίες».

Ο εκπρόσωπος πρόσθεσε επίσης: «Ο Λεμπρόν και η Σαβάνα επιθυμούν να στείλουν δημόσια τις βαθύτατες ευχαριστίες και την εκτίμησή τους στο ιατρικό και αθλητικό προσωπικό του USC για την απίστευτη δουλειά και την αφοσίωσή τους στην ασφάλεια των αθλητών τους».

LeBron James' Son, Bronny, Suffers Cardiac Arrest During Workout at USC https://t.co/9EEgDwOlwe— TMZ Sports (@TMZ_Sports) July 25, 2023

Όπως έγινε γνωστό, μία κλήση στο 911 στις 9:26 π.μ. της Δευτέρας (2/7) από το Galen Center του USC – χώρος όπου η ομάδα του Μπρόνι Τζέιμς παίζει και προπονείται – ανέφερε ότι ο 18χρονος ήταν αναίσθητος. Εσπευσμένα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Ο Μπρόνι Τζέιμς ακολουθεί τα χνάρια του πατέρα του, πρόσφατα υπέγραψε με τους Trojans και αναμένεται να παίξει στο ΝΒΑ.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έχει εκφράσει την επιθυμία του να παίξει μαζί με τον γιο του στο πρωτάθλημα μία μέρα.

