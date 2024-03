Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός κοντράρονται το βράδυ της Πέμπτης 14/3 (19:45 Novasports Prime) στο ΣΕΦ για την 29η αγωνιστική της Euroleague.

Οι δύο ελληνικές ομάδες βρίσκονται στην πρώτη εξάδα μετά από 28 αγωνιστικές, δηλαδή στις ομάδες που θα περιμένουν όσο διαρκούν τα Play In, της νέας φάσης που προστέθηκε στο σύστημα διεξαγωγής από φέτος. Ο Παναθηναϊκός είναι 3ος με 18 νίκες – 10 ήττες και ο Ολυμπιακός είναι 5ος με μία νίκη λιγότερη (17-11).

Ισορροπία… εύθραυστη, καθώς η 2η Μπαρτσελόνα έχει μόλις μία νίκη περισσότερη από Παναθηναϊκό και Μονακό, ενώ οι Φενερμπαχτσέ και Βίρτους Μπολόνια μετρούν από 17 νίκες και 11 ήττες επίσης. Στις έξι αγωνιστικές που απομένουν μέχρι την ολοκλήρωση της regular season, τα πάντα μπορούν να συμβούν όσον αφορά στην οκτάδα, με δεδομένο πως οι Μπασκόνια και Μακάμπι Τελ Αβίβ έχουν δύο νίκες λιγότερες από Ολυμπιακό, Φενερμπαχτσέ και Μπολόνια.

Η Ρεάλ Μαδρίτης παρά τις τρεις διαδοχικές ήττες της είναι η μόνη ομάδα που μπορεί να νιώθει πιο αισιόδοξη πως θα παραμείνει στην πρώτη θέση μέχρι τη γραμμή του φίνις της κανονικής περιόδου, καθώς βρίσκεται στις +3 νίκες από τη δεύτερη Μπαρτσελόνα.

