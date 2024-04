Οι δύο πιο φορμαρισμένες ομάδες του Conference League έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Είναι και οι δύο ελληνικές! Αυτό προκύπτει από ανάρτηση της UEFA στον λογαριασμό της στο Conference League.

Οι Πειραιώτες θέλουν να υπερασπιστούν το 3-2 του “Καραϊσκάκης” κόντρα στη Φενέρμπαχτσε και ο ΠΑΟΚ να κάνει μια ακόμα ανατροπή στο Conference League -μετά την ήττα με 1-0 στην έδρα της Κλάμπ Μπριζ.

Στόχος των δύο ομάδων είναι να βρεθούν στα ημιτελικά μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Στην ανάρτησή της, η UEFA παρουσίασε τη φόρμα των οκτώ ομάδων που βρίσκονται στα προημιτελικά του Conference League.

Από αυτή προκύπτει ότι οι δύο ελληνικές ομάδες είναι οι πιο φορμαρισμένες από τις οκτώ!

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής λίστας με 4 νίκες και 1 ήττα (αυτή από την ΑΕΚ), ενώ ο ΠΑΟΚ ακολουθεί δεύτερος με 3 νίκες, 1 ισοπαλία (από την ΑΕΚ) και 1 ήττα (από την Κλαμπ Μπριζ).

Τρίτη σε αυτή τη λίστα της UEFA είναι η Κλαμπ Μπριζ με ρεκόρ 3-1-1 ενώ η Φενέρμπαχτσε είναι πέμπτη, με απολογισμό 3 νικών, 2 ηττών.

