Ο Λούκα Ντόντσιτς είναι αναμφίβολα από τα μεγαλύτερα ταλέντα στην ιστορία του παγκοσμίου μπάσκετ, με τις εμφανίσεις του με τη φανέλα των Ντάλας Μάβερικς να προκαλούν ενθουσιασμό στους απανταχού fans της “σπυριάρας”.

Ο 25χρονος Σλοβένος ετοιμάζεται για τους τελικούς του ΝΒΑ και δέχτηκε ερώτηση αναφορικά με την πιο καυτή έδρα στην οποία έχει αγωνιστεί.

Τι κι αν ο ίδιος έχει αγωνιστεί σε πάμπολλους αγώνες του ΝΒΑ, αλλά και αμέτρητα “El classico” μεταξύ Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα, απάντησε πως το ΟΑΚΑ είναι το πιο δύσκολο γήπεδο στο οποίο έχει αγωνιστεί, κάνοντας μάλιστα λόγο για… “εφιαλτικές στιγμές”.

“To θυμάμαι πολύ καλά. Ήταν προημιτελικοί της Ευρωλίγκας κόντρα στον Παναθηναϊκό στο γήπεδό του. Οι οπαδοί του είχαν τρελαθεί και ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε το παιχνίδι 20-0, οπότε μπορείτε να φανταστείτε τι συνέβαινε”, είπε χαρακτηριστικά ο Λούκα Ντόντσιτς.

We remember it too Luka @paobcgr pic.twitter.com/bO1LlbRWPr