Νέο μακροχρόνιο συμβόλαιο με την Λίβερπουλ υπέγραψε ο Κώστας Τσιμίκας, όπως ανακοινώθηκε την Δευτέρα από το σύλλογο του Μερσεϊσάιντ.

Ερχόμενος στο “Ανφιλντ” από τον Ολυμπιακό το καλοκαίρι του 2020, ο Έλληνας διεθνής αριστερός φουλ μπακ πανηγύρισε με τους “κόκκινους” δύο τίτλους το 2022 (Λιγκ Καπ και Κύπελλο), ενώ συμμετείχε και στον τελικό του Champions League της ίδιας χρονιάς, με την Λίβερπουλ να χάνει 1-0 από την Ρεάλ Μαδρίτης.

Μιλώντας στο Liverpoolfc.com ο Τσιμίκας αναφέρθηκε στο νέο συμβόλαιο που υπέγραψε: “Νιώθω πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ για να επεκτείνω το συμβόλαιό μου. Νιώθω ότι όλες οι θυσίες που έκανα και άλλα πράγματα, η δουλειά που έκανα, όλα αποδίδουν.

