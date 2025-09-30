ΚΕΔ για 5η αγωνιστική: Ο VAR δεν έδειξε όλη τη φάση – Δεν υπήρχε πέναλτι»

Στο καθιερωμένο εβδομαδιαίο βίντεο για τις αμφισβητούμενες φάσεις της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League μίλησε ο αντιπρόεδρος της ΚΕΔ, Πάολο Βαλέρι, και αναφέρθηκε στη φάση του δεύτερου γκολ του Λεβαδειακού και στο πέναλτι που δόθηκε στον Παναιτωλικό κατά του Παναθηναϊκού.

Η ανάλυση του Βάλερι:

Για το γκολ του Γκούμα: «Όταν παρουσιάζεται πρόβλημα στο σύστημα ο διαιτητής παίρνει την τελική απόφαση βασιζόμενος στη δική του αντίληψη και στις πληροφορίες που λαμβάνει από τον βοηθό του, οι οποίες στην προκειμένη περίπτωση ήταν λανθασμένες».

Για το πέναλτι του Παναιτωλικού: «Ο επιθετικός του Παναιτωλικού κάνει κεφαλιά και ο αμυντικός του Παναθηναϊκού αποκρούσει, χτυπώντας την μπάλα πρώτα με το κεφάλι και μετά με το χέρι που είναι μακριά από το σώμα του.

Η μπάλα αλλάζει τροχιά και δεν κατευθύνεται πλέον προς το τέρμα. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι οδηγίες είναι ξεκάθαρες: Δεν πρέπει να καταλογιστεί πέναλτι.

Ο VAR καλεί τον διαιτητή να δει τη φάση, δείχνοντας του μόνο το άγγιγμα με το χέρι και όχι με το κεφάλι. Συνεπώς ο διαιτητής βλέπει τη φάση ως καθαρό πέναλτι. Ο VAR έπρεπε να δείξει στον διαιτητή καλύτερες λήψεις».