Ο Ολυμπιακός εξέδωσε ανακοίνωση για την αναμέτρηση με την Φενέρμπαχτσε για την 6η αγωνιστική της Euroleague.

Συγκεκριμένα οι Πειραιώτες διαμαρτύρονται για την τελευταία φάση του αγώνα θεωρώντας ότι υπάρχει φάουλ στον Γκος ενώ καλούν την Euroleague να πάρει θέση για τη φάση.

Another INTENSE ending between @FBBasketbol and @Olympiacos_BC 🥶



Here is the last play of the game from a different angle 👀 pic.twitter.com/FOoQf6HzLL