Τον πρώτο του τίτλο με την Ιντερ Μαϊάμι κατέκτησε ο Λιονέλ Μέσι. Ο Αργεντίνος σούπερ σταρ πανηγύρισε την κατάκτηση του League Cup, καθώς η ομάδα του επικράτησε με 10-9 στα πέναλτι (1-1 κ.α. ) της Νάσβιλ, όπου μέτοχος είναι ο Αντετοκούνμπο.

Ο Μέσι για μία ακόμη φορά ήταν ο ηγέτης της Ίντερ και άνοιξε το σκορ στο 23′ με γκολ έξω από την περιοχή.

Out of this WORLD. 💫



Take a bow, Leo Messi. pic.twitter.com/qm90VJtVbc