Γιάννης Αντετοκούνμπο: Πληθαίνουν τα σενάρια αποχώρησης από τους Μπακς – Ζήτησε να πάει στους Νικς

Οι ενδείξεις γύρω από το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς πληθαίνουν, με τα σενάρια αποχώρησης να αναζωπυρώνονται έπειτα από μια κίνηση που προκάλεσε αίσθηση στα social media.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ διέγραψε πρόσφατα μεγάλο μέρος των αναρτήσεών του, πυροδοτώντας φήμες για μεταγραφή.

Σύμφωνα με το USA Today, η ενέργεια αυτή αναζωπύρωσε θεωρίες περί πιθανής αποχώρησης από το Μιλγουόκι ή ακόμη και μετακίνησης στους Λος Άντζελες Λέικερς. Ωστόσο, ο Μπράιαν Γουίντχορστ του ESPN υποβάθμισε τη σημασία της αναστάτωσης στα social media, λέγοντας ότι «όλη αυτή η φασαρία είναι χωρίς πραγματικό νόημα». "Guys, he asked to be traded already," – @WindhorstESPN details what's going on with Giannis and the Bucks 😯 pic.twitter.com/NPlLayk8xu— ESPN Cleveland (@ESPNCleveland) December 3, 2025

Οι Μπακς εξέτασαν ανταλλαγή με τους Νικς

Ο Γουίντχορστ αποκάλυψε την Τετάρτη (3/12) ότι οι Μιλγουόκι Μπακς έχουν ήδη εξετάσει το ενδεχόμενο ανταλλαγής του Αντετοκούνμπο με τους Νιου Γιορκ Νικς, μετά από δηλώσεις του παίκτη πως «θέλει να πάει στη Νέα Υόρκη». Δεν έχει διευκρινιστεί πότε έλαβε χώρα η συζήτηση, ωστόσο δεν προέκυψε συμφωνία.

Παρά τις φήμες, ο Αντετοκούνμπο εμφανιζόταν διατεθειμένος να συνεχίσει τουλάχιστον για ακόμη μία σεζόν στο Μιλγουόκι — μια σεζόν, όμως, που μέχρι στιγμής εξελίσσεται αρνητικά, με τους Μπακς να έχουν ρεκόρ 9–13.

Αντίστροφη μέτρηση

Όπως αναφέρει το ESPN, το μόνο βέβαιο είναι ότι ο χρόνος του Γιάννη στους Μπακς φαίνεται να τελειώνει. Ο παίκτης φέρεται να επιδιώκει τη μεταγραφή όσο παραμένει στα κορυφαία επίπεδα της καριέρας του, με το πιθανότερο σενάριο να μεταθέτει οποιαδήποτε εξέλιξη για το καλοκαίρι.

Ο Γουίντχορστ σημείωσε πως μένει να φανεί πώς θα υποδεχθεί η ομάδα το ρεπορτάζ: «Θα έχει ενδιαφέρον να δω πώς θα περάσει αυτή η πληροφορία στο Μιλγουόκι, ειδικά στους παίκτες, αν δεν γνώριζαν ήδη τη στάση του Αντετοκούνμπο».

Ο δημοσιογράφος πρόσθεσε ότι η επιθυμία του Έλληνα σταρ να αποχωρήσει ίσως αποτελεί «το χειρότερα κρυμμένο μυστικό του ΝΒΑ», και υπογράμμισε πως πλέον «είναι σοκαριστικό να βλέπεις ότι δείχνει ξεκάθαρα προς Νέα Υόρκη».