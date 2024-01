Ο Λιονέλ Μέσι δεν αφήνει βραβείο που να μην έχει κατακτήσει καθώς αναδείχθηκε καλύτερος ποδοσφαιριστής στον κόσμο από την FIFA.

Μετά τη «Χρυσή Μπάλα» από το France Football, έκανε το… νταμπλ για το 2023, κατακτώντας και τον τίτλο του κορυφαίου ποδοσφαιριστή του κόσμου για το 2023 στην τελετή των FIFA The Best στο Λονδίνο.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ άφησε πίσω του στη σχετική ψηφοφορία τους Έρλινγκ Χάαλαντ και Κιλιάν Μπαπέ, που πήραν τη 2η και 3η θέση αντίστοιχα.

Messi is crowned #TheBest! 👑🇦🇷



