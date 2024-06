Ο 16χρονος Ισπανός, Λαμίν Γιαμάλ, έγραψε ιστορία με τη συμμετοχή του στην αναμέτρηση Ισπανία – Κροατία, καθώς είναι ο νεότερος ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται σε τελική φάση Euro.

Ο νεαρός εξτρέμ της Μπαρτσελόνα θεωρείται το “παιδί θαύμα” του ισπανικού ποδοσφαίρου και ήδη έχει γράψει ιστορία. Έχει όλα τα χρόνια μπροστά του να σπάσει ακόμα περισσότερα ρεκόρ και να βάλει το όνομα του στο πάνθεον του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

16 – At 16 years and 338 days, Spain's Lamine Yamal is the youngest player to ever appear in a game at the UEFA European Championship finals. Sweet. pic.twitter.com/gmhgObMZ0O