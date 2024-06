Euro 2024: Συμπλοκές μεταξύ Τούρκων και Γεωργιανών οπαδών που βρέθηκαν στο Σιγκνάλ Ιντούνα Παρκ του Ντόρτμουντ για να παρακολουθήσουν τον ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ των χωρών τους, σημειώθηκαν λίγο πριν την σέντρα της αναμέτρησης.

Συγκεκριμένα, λίγο πριν τον αγώνα, οπαδοί των δύο χωρών πιάστηκαν στα χέρια, με αποτέλεσμα να χαλάσει το γιορτινό κλίμα στις εξέδρες.

Στα βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, φαίνονται οι συμπλοκές, ενώ φαίνεται επίσης και πως οι τοπικές αστυνομικές αρχές πιάστηκαν απροετοίμαστες.

Imagine how much sh*t the English would get if this was the England fans… 👀#EURO2024 pic.twitter.com/U0cjK7WwAy