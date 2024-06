Euro 2024: Χαμός επικράτησε το απόγευμα της Κυριακής 16/6 στο Γκελζενκίρχεν της Γερμανίας μεταξύ Άγγλων και Σέρβων οπαδών, λίγες ώρες πριν την αναμέτρηση μεταξύ των δύο χωρών.

Συγκεκριμένα, αρκετά βίντεο έχουν κάνει τον γύρο του διαδικτύου, στα οποία φαίνονται οι άγριες συγκρούσεις μεταξύ Άγγλων και Σέρβων οπαδών.

BREAKING: England & Serbia fans clash in Gelsenkirchen. Tables, chairs, glass bottles all thrown and smashed in a side street just off the main square. German and UK riot police on the scene. pic.twitter.com/oZuGcPjTJQ

Μάχες σώμα με σώμα και “ιπτάμενες” καρέκλες εκατέρωθεν, είναι το λυπηρό σκηνικό που συνθέτει την κατάσταση στους δρόμους του Γκελζενκίρχεν λίγες ώρες πριν τη σέντρα της αναμέτρησης μεταξύ των δύο χωρών.

Σε κάποια από τα πλάνα, διακρίνονται οπαδοί με ανοιγμένα κεφάλια, ενώ υπάρχουν αναφορές πως στα επεισόδια συμμετείχαν και Αλβανοί οπαδοί. Υπενθυμίζεται πως η Εθνική Αλβανίας ηττήθηκε το βράδυ του Σαββάτου 15/6 με σκορ 2-1 από την Εθνική Ιταλίας, λίγα χιλιόμετρα πιο μακριά στο Ντόρτμουντ.

Fights have broken out between groups of England and Serbia fans.



Please stay safe out there if you are in the Gelsenkirchen area. 🙏🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇷🇸#EURO2024 pic.twitter.com/dTK1hckftP