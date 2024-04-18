ΕΠΟ: «Στη δικαιοσύνη όσοι κατασκεύασαν ψευδείς ειδήσεις»

Σε συνέχεια της ενημέρωσης της FIFA προς τις αρμόδιες αρχές για τη μη ύπαρξη θετικού δείγματος σε ποδοσφαιριστή της Εθνικής Ελλάδας, ήρθε η ΕΠΟ να εκδώσει ανακοίνωση στην οποία σημειώνει ότι ουδέποτε ετέθη τέτοιο ζήτημα, επισημαίνοντας πως αυτοί που κατασκεύασαν τις ψευδείς ειδήσεις οφείλουν να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη.

«Μετά την UEFA και η FIFA απάντησε αρνητικά ως προς την ύπαρξη θετικού δείγματος στην Εθνική Ομάδα Ανδρών. Οι απαντήσεις των υπερκείμενων διεθνών αρχών του ποδοσφαίρου προήλθαν κατόπιν ερωτήματος που τους απηύθυνε η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά από αυτά καθίσταται σαφές με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι ουδέποτε ετέθη θέμα θετικού δείγματος διεθνούς ποδοσφαιριστή. Επομένως, όσοι με την κατασκευή ψευδών ειδήσεων προκάλεσαν μια πρωτοφανή αναστάτωση στο ελληνικό ποδόσφαιρο με αποτέλεσμα να σπιλωθούν και να κατηγορηθούν αθώοι, θα πρέπει εκτός από τη χλεύη της κοινωνίας να αποδοθούν και στη δικαιοσύνη» αναφέρει η ανακοίνωση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Ισραήλ-Ιράν: Ο Νετανιάχου δεν πάτησε ακόμη τη σκανδάλη λόγω Μπάιντεν

Καιρός: Ραγδαία επιδείνωση από αύριο -Πού θα χτυπήσει ο «πολικός αεροχείμαρρος»