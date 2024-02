«Βόμβα» στην F1 με τον Λιούις Χάμιλτον να μετακομίζει με κάθε επισημότητα στην Scuderia Ferrari όπως ανακοινώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης.

Λίγη ώρα μετά την επίσημη ανακοίνωση απ’ την πλευρά της Μερσέντες για το «διαζύγιό» της με τον επτάκις παγκόσμιο πρωταθλητή στο τέλος του 2024, ήρθε η επίσημη ενημέρωση απ’ τη «σκουντερία» για την έναρξη της συνεργασίας της με τον Χάμιλτον από το 2025.

Team Statement



Scuderia Ferrari is pleased to announce that Lewis Hamilton will be joining the team in 2025, on a multi-year contract. pic.twitter.com/moEMqUgzXH