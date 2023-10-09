Αρμάνι Μιλάνο: Tιμά τον Λουίτζι Ντατόμε στο ματς με τον Ολυμπιακό

Η Αρμάνι Μιλάνο είχε προγραμματίσει να τιμήσει τον Λουίτζι Ντατόμε για την προσφορά του στον σύλλογο την τριετία 2020-23 στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Euroleague απέναντι στην Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Όμως, η αναβολή της αναμέτρησης λόγω της ένοπλης σύγκρουσης στο Ισραήλ, μετά την επίθεση της Χαμάς με ρουκέτες από τη Λωρίδα της Γάζας τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου, υποχρέωσε τη διοίκηση να μεταθέσει τη βράβευση του Ιταλού διεθνή ΝΒΑερ, o oποίος “κρέμασε τα παπούτσια του” μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο στα παρκέ της Ασίας τον περασμένο Σεπτέμβριο.

🔴 Gigi Datome Night 🔴

Il rinvio a data da stabilirsi della gara EA7 Emporio Armani Milano-Maccabi Tel Aviv comporta lo spostamento della "Gigi Datome Night" a martedì 17 ottobre (ore 20:45).



Articolo completo ➡️ https://t.co/DKzfUg6x1q#insieme #olimpiamilano #GigiDatomeNight pic.twitter.com/jSMHm1T3pN— Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) October 9, 2023

Έτσι, η Αρμάνι Μιλάνο που γενικό διευθυντή της έχει τον πρώην γενικό διευθυντή του Ολυμπιακού, Χρήστο Σταυρόπουλο, θα τιμήσει τον 35χρονο φόργουορντ, απέναντι στην ομάδα του Πειραιά, στις 17 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Euroleague.

Ο Ολυμπιακός είχε προσκαλέσει την Αρμάνι Μιλάνο σε φιλική αναμέτρηση στη μεγάλη βραδιά της ΚΑΕ Ολυμπιακός προς τιμήν του Βασίλη Σπανούλη (σ.σ. the night of the legend) και τώρα οι “ερυθρόλευκοι” θα είναι παρόντες στη βραδιά του “αντίο” του Ντατόμε.

