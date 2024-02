Με κάθε επισημότητα πλέον ο Άλεκ Πίτερς “κλειδώνει” στον Πειραιά μέχρι το 2026, καθώς ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε πως ανανέωσε το συμβόλαιο του 28χρονου φόργουορντ από τις ΗΠΑ για τουλάχιστον άλλα δύο χρόνια.

“Η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον Άλεκ Πίτερς έως το 2026.

Ο 28χρονος φόργουορντ, ο οποίος δεσμευόταν με συμβόλαιο μέχρι το τέλος της φετινής χρονιάς, θα φορά τα ερυθρόλευκα για ακόμη δύο σεζόν“.

Την εξέλιξη αυτή την είχε προαναγγείλει εμμέσως η “ερυθρόλευκη” ΚΑΕ το πρωί της Τετάρτης 21/2, αναρτώντας ένα βίντεο στα social media, στο οποίο φαινόταν ένα χέρι να υπογράφει συμβόλαιο, ενώ παράλληλα φαινόταν και μια κλειδαριά, υποννοόντας ότι ο συγκεκριμένος παίκτης “κλειδώνει” στην ομάδα.

🎞️ He popped the question:



“You think you can get use to this view for two more years?” ⁉️



And she said…. “Oh yeah!!!” 😃@petersalec family will enjoy this view till 2026!!! 🔴⚪️#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFights pic.twitter.com/OsdkzH9f6g