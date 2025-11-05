Ακίλε Πολονάρα: Έπεσε σε κώμα, είχε 90% πιθανότητες να πεθάνει αλλά ετοιμάζεται να πάρει εξιτήριο (Εικόνες)

Η ιστορία του Ακίλε Πολονάρα έχει συγκλονίσει τον μπασκετικό και όχι μόνο κόσμο καθώς συνεχίζει την μάχη κατά της λευχαιμίας. Όλος ο μπασκετικός κόσμος βρίσκεται στο πλευρό του με την ευχή να βγει ακόμα πιο δυνατός από αυτή τη σκληρή δοκιμασία. Η κατάστασή του είχε επιδεινωθεί το τελευταίο διάστημα με τις εικόνες να συγκλονίζουν και τις αποκαλύψεις της γυναίκας του να προκαλούν ανησυχία. Παρόλα αυτά, τα ΜΜΕ τήρησαν σιγή ιχθύος σεβόμενοι τις δύσκολες στιγμές που περνούσε η οικογένεια του.

Ο Ιταλός μετά την μεταμόσχευση που έκανε στον μυελό των οστών έπεσε σε κώμα και ξύπνησε μετά από δέκα μέρες. Μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή ο ίδιος και η σύζυγός του, εξήγησαν ότι το γεγονός ότι ο 33χρονος φόργουορντ άνοιξε και πάλι τα μάτια του είναι ένα θαύμα. «Συγγνώμη, δεν απάντησα αμέσως. Μου είπαν ότι υπήρχε 90% πιθανότητα να πεθάνω», ανέφερε ο Πολονάρα, που το Σάββατο πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο. «Είναι αρκετά καλά. Είναι εκτός κινδύνου. Το δεξί του χέρι είναι πιο αδύναμο από το αριστερό», εξήγησε η σύζυγός του Έρικα Μπουφάνο.

«Ένιωθα απαίσια, σκεφτόμουν τα παιδιά μου περισσότερο από οτιδήποτε άλλο και τι να τους πω. Κάθε μέρα έφταναν άσχημα νέα, το μόνο που μπορούσα να κάνω ήταν να προσευχηθώ. Για την κατάστασή του, συνέβη ένα θαύμα», τόνισε.

Μετά από λίγες μέρες, ο Πολονάρα άρχισε να ανακάμπτει καθώς από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο του επιτράπηκε να βγαίνει προσωρινά από το νοσοκομείο. Μάλιστα, το προηγούμενο Σάββατο, γιόρτασε μαζί με την κόρη τα πέμπτα γενέθλια της.

Στις πιο δύσκολες στιγμές, στο πλευρό του ήταν συνεχώς η Έρικα (η σύζυγός του), ενώ τον επισκέφτηκαν και μερικοί συμπαίκτες της Βίρτους Μπολόνια, καθώς και ο Στέφανο Σαρντάρα, ιδιοκτήτης της Ντιναμό Σάσαρι, που του είχε κάνει συμβόλαιο το καλοκαίρι και βρισκόταν στην πόλη για αγώνα πρωταθλήματος.

Ο Πολονάρα που πριν δύο χρόνια είχε νικήσει νεοπλασία στους όρχεις, κλήθηκε να αντιμετωπίσει τη νέα δύσκολη πρόκληση από τον Ιούνιο, όταν διαγνώστηκε με λευχαιμία αναγκάζοντάς τον να νοσηλευτεί άμεσα.

Να υπενθυμίσουμε ότι ο Πολονάρα υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση μυελού των οστών στις 25 Σεπτεμβρίου, ωστόσο ο ξαφνικός θρόμβος που τον έριξε σε κώμα σε συνδυασμό με την έλλειψη οξυγόνου στον εγκέφαλο και τις χαμηλές πιθανότητες επιβίωσης που έδιναν οι γιατροί στον παίκτη αυτόν που το σώμα του ήταν ήδη εξασθενημένο από τις πολλές θεραπείες, πρόσθεσε ακόμα περισσότερη ανησυχία. Το χειρότερο φαίνεται όμως να έχει περάσει και οι δικοί του μπορούν πλέον να ανασάνουν με ανακούφιση.