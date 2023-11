Ο Στέφανος Τσιτσιπάς γνώρισε δεύτερη ήττα στα ATP Finals του Τορίνο και μένει, έτσι, εκτός ημιτελικής φάσης. Ο Έλληνας τενίστας εγκατέλειψε το ματς μετά από μόλις τρία γκέιμ στη δεύτερη αναμέτρησή του στο Τορίνο, με αντίπαλο τον Δανό Χόλγκερ Ρούνε, καθώς αισθάνθηκε ενοχλήσεις και δεν μπόρεσε να συνεχίσει.

Τη θέση του για τον τρίτο αγώνα των ομίλων αναμένεται να πάρει ο Ούγγρος, Χούμπερτ Χούρκατς.

Tsitsipas is forced to retire against Rune 😔



Get well soon, @steftsitsipas 💪#NittoATPFinals pic.twitter.com/SGeBJq8ots