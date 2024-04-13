100 χρόνια ΑΕΚ: Δείτε LIVE τη μεγάλη γιορτή στην OPAP Arena

Η ΑΕΚ γιορτάζει σήμερα 13 Απριλίου 2024 τα 100 χρόνια από την ίδρυση της, με πλήθος κόσμου να δίνει το παρών στη μεγάλη γιορτή που έχει στηθεί στην OPAP Arena.

Αεκτσήδες από όλες τις περιοχές της Ελλάδας, μικροί και μεγάλοι, έχουν βρεθεί στη Νέα Φιλαδέλφεια για να γιορτάσουν τον μισό αιώνα “ζωής” της Ένωσης. Η διοίκηση της ΑΕΚ έχει ετοιμάσει στο πλαίσιο αυτό, μια φαντασμαγορική γιορτή στην OPAP Arena, με αρκετή συγκίνηση και πολλές εκπλήξεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε LIVE εικόνα

Ειδήσεις σήμερα:

Καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο με 30άρια -Πότε επιστρέφει η αφρικανική σκόνη

Σεισμός 4,5 Ρίχτερ ταρακούνησε την Εύβοια -Έγινε αισθητός και στην Αττική