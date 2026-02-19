Γεωργιάδης: Όσο και να με βρίζουν έχω παθιαστεί με το να παραδώσω το καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών (Βίντεο)
Το μήνυμα του υπουργού Υγείας
Στα εγκαίνια των εργασιών στη νέα Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας για Ογκολογικούς Ασθενείς του Λαϊκού Νοσοκομείου βρέθηκε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.
Συγκεκριμένα, σε ανάρτηση που έκανε στο προσωπικό του λογαριασμό ο υπουργός Υγείας ανέφερε ότι «όσο και να με βρίζουν και να με κατηγορούν έχω παθιαστεί με το να παραδώσω στους συμπολίτες και στον διάδοχο μου το καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών. Σήμερα το απόγευμα με την οικογένεια της κας Δήμητρας Κατσαφάδου/Μαλακοδήμου και τον @h_doukas κάναμε με τον @mthemisto και την κα Διοικήτρια του ΕΟΠΥΥ, την επίσημη έναρξη των εργασιών στη νέα Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας για Ογκολογικούς Ασθενείς του Λαϊκού Νοσοκομείου. Το έργο αυτό θα συμπληρώσει την ήδη λειτουργούσα, αλλά ασφυκτικά γεμάτη Μονάδα της οδού Στεβαστουπόλεως. Οταν είδα τους ασθενείς εκεί να στοιβάζονται ακόμη και στα σκαλοπάτια αποφάσισα να βρω λύση.
Χάρη στην μεγαλόψυχη δωρεά της κα Κατσαφάδου αλλά και στην προθυμία του κ. Δημάρχου να βοηθήσει με τα διαδικαστικά για την έμπροσθεν κυκλοφορία, σε 12 μήνες από σήμερα θα λειτουργεί. Είμαι υπερήφανος διότι ξέρω πόσος κόσμος ταλαιπωρείται εκεί».
