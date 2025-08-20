Πεντανόστιμα λιγκουίνι με μύδια και μυρωδικά

Λιγκουίνι με μύδια και μυρωδικά έχετε δοκιμάσει να φτιάξετε μόνοι σας; Εάν ακολουθήσετε βήμα προς βήμα την παρακάτω συνταγή είναι σίγουρο ότι θα την πετύχετε. Αν και δεν αποτελεί μία από τις πιο εύκολες μακαρονάδες που μπορεί να φτιάξει κανείς, είναι σίγουρο ότι η γεύση της θα σας αποζημιώσει και με το παραπάνω.

Διαβάστε παρακάτω αναλυτικά τα υλικά που θα χρειαστείτε για την συνταγή και βήμα προς βήμα την εκτέλεσή της:

ΥΛΙΚΑ

1kg μύδια

500 γρ λινκουίνι

1 κρεμμύδι ξερό

1 φινόκιο

3 κρεμμύδια φρέσκα

2 ντομάτες

1 σφηνάκι ούζο

4 κλωναράκια μάραθο

2 κλωναράκια άνηθο

2 σκ. σκόρδο

2 κουτ. σούπας λάδι

Αλάτι

Πιπέρι

Μπούκοβο

Μαιντανό ψιλοκομμένο για το σερβίρισμα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Βράζουμε τα μακαρόνια και τα σουρώνουμε 2-3 λεπτά πριν από την ώρα που γράφουν οι οδηγίες της συσκευασίας.

Σοτάρουμε σε μέτρια φωτιά για 2-3 λεπτά το σκόρδο, το φινόκιο και το ψιλοκομμένο κρεμμυδάκι σε ένα τηγάνι με λίγο λάδι (περίπου 2 κουταλιές της σούπας) και σβήνουμε με λίγο ούζο.

Στη συνέχεια ρίχνουμε τα μύδια καθαρισμένα στο τηγάνι με το κέλυφος και τα κλείνουμε με ένα καπάκι. Τσεκάρουμε μετά από 5-6 λεπτά και όσα έχουν ανοίξει τα κρατάμε, ενώ όσα έχουν μείνει κλειστά τα πετάμε.

Έπειτα τρίβουμε τις ντομάτες, τις ρίχνουμε στο τηγάνι και τις αφήνουμε να μαγειρευτούν για περίπου 10 λεπτά μέχρι να απορροφηθούν τα πολλά υγρά.

Στη συνέχεια ρίχνουμε στο τηγάνι τα βρασμένα μακαρόνια και ανακατεύουμε όλα τα υλικά μαζί. Περιμένουμε μέχρι να ρουφήξει τα πολλά υγρά το φαγητό και μετά προσθέτουμε τον ψιλοκομμένο άνηθο, το μάραθο και το φρέσκο κρεμμύδι. Στο τέλος ρίχνουμε λίγο πιπέρι και αν χρειάζεται αλατίζουμε. Αν θέλουμε τη σάλτσα πιο πηχτή βάζουμε λίγο λάδι ή βούτυρο.

Πασπαλίζουμε με λίγο τριμμένο μαϊντανό αν θέλουμε και σερβίρουμε.