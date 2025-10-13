Ζαχαριάδης: “Το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη είναι ιερό για να το εμπλέκει ο κ. Μητσοτάκης στον μικροπολιτικό του σχεδιασμό”

Δριμύ κατηγορώ εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης στην κυβέρνηση Μητσοτάκη μιλώντας για χρησιμοποίηση του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη για “μικροπολιτικούς” σκοπούς.

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Ζαχαριάδη:

“Το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη είναι ιερό για να το εμπλέκει ο κ. Μητσοτάκης στον μικροπολιτικό του σχεδιασμό.

Ο κ. Μητσοτάκης επιμένει, αντί να κάνει αυτοκριτική για την άθλια στάση του και τη σιωπή του στην απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, αντί να ζητήσει συγνώμη από τον τραγικό πατέρα που έπρεπε να κάνει απεργία πείνας 23 ημερών για το αυτονόητο, κάνει επίδειξη τραμπικής ρητορικής.

Τοξικός και ακροδεξιός λόγος, δίνει εξετάσεις στην κ. Λατινοπούλου και στους ακροδεξιούς κήρυκες των media, ταυτίζεται με Πλεύρη, Γεωργιάδη.“