Ζαχαριάδης: Τα καουμποϊλίκια και ο αυταρχισμός μεσοπρόθεσμα θα απομονώσουν και θα αποδυναμώσουν τις ΗΠΑ

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης με ανάρτησή του αναφέρθηκε στις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προς τον Καναδά.

Παράλληλα, κάλεσε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να πάρει θέση για τις κινήσεις του προέδρου των ΗΠΑ.



Αφού νωρίτερα πήγε με έναν πιγκουίνο(!!!) να βάλει την σημαία των ΗΠΑ στη Γροιλανδία τώρα εκβιάζει τον Καναδά και αποφασίζει ο ίδιος για το καλό και του Καναδά. Τι έχει να πει τώρα ο Βορίδης για τον «ηγέτη του δυτικού ημισφαιρίου»; Θα πάρει θέση η κυβέρνηση απέναντι σε αυτές τις απολυταρχικές πρακτικές; Θα γράψει τίποτα για όλα αυτά στο κυριακάτικο μήνυμά του ο κ.Μητσοτάκης;

Τα καουμποϊλίκια και ο αυταρχισμός μεσοπρόθεσμα θα απομονώσουν και θα αποδυναμώσουν τις ΗΠΑ και θα γελοιοποιήσουν την τραμπική διεθνή.